В Петербурге 20 ноября усилится ветер и ожидается налипание снега

На дорогах сложная обстановка.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 20 ноября. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка.

Санкт-Петербург 19 ноября отмечает 200-летие самого разрушительного наводнения.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)