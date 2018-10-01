В Петербурге 20 ноября усилится ветер и ожидается налипание снега

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в среду, 20 ноября. Об этом жителей и гостей Петербурга предупредили в МЧС.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка.
Санкт-Петербург 19 ноября отмечает 200-летие самого разрушительного наводнения.
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Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)
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