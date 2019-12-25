Этот день стал трагической страницей, вписанной в историю города.

Санкт-Петербург 19 ноября отмечает 200-летие самого разрушительного наводнения. Об этом рассказали в пресс-службе КЗС Санкт-Петербурга.

Так, 7 ноября 1824 года (по старому стилю) уровень воды в Неве достиг рекордной отметки в 421 см. Этот день стал трагической страницей, вписанной в историю города.

К утру 7 ноября Адмиралтейская сторона, Васильевский остров, Галерная гавань и многие другие районы оказались под водой, достигающей высоты человеческого роста. Дворцовую площадь бушующие волны превратили в единое целое с Невой, а Невский проспект стал бурным потоком, в хаосе которого плыли бочки, повозки, и товары магазинов, дрова, деревья, животные и люди. Тогда трагедия унесла жизни нескольких сотен человек.

После наводнения 1824 года инженер Пьер Базен предложил построить дамбу для защиты города от наводнений. Комплекс защитных сооружений за период эксплуатации предотвратил 36 наводнений, 15 из которых могли принести значительный ущерб, так как были особо опасными.

К 200-летию наводнения 1824 года в Санкт-Петербурге проходит большое количество мероприятий. В их числе Всероссийская научная конференция "Во власти воды" в Музее истории Санкт-Петербурга, открытие выставки "Непотопляемый" в Особняке Румянцева.

Фото: ВКонтакте/ Музей истории Санкт-Петербурга