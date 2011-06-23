В Ленобласти 20 ноября ожидается до +2 градусов и снег

Днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, метель.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная погода. Об этом жителям региона сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 ноября местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Днем мокрый снег, местами сильный, вечером на юге регина – с дождем. Днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, метель. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, утром и днем 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с, в прибрежных районах до 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. На дорогах ночью местами гололедица, днем – сложная обстановка.

В Петербурге 20 ноября также усилится ветер и ожидается налипание снега.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС