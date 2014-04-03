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Прокуратура Петербурга убрала незаконные понтоны рядом с крейсером "Аврора"

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Два понтона были размещены индивидуальным предпринимателем в акватории реки Большой Невки

Прокуратура Петербурга убрала незаконные понтоны рядом с крейсером "Аврора". Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Два понтона были размещены индивидуальным предпринимателем в акватории реки Большой Невки. Отмечается, что он сделал это без договоров, но не отреагировал на решение о запрете использования акватории. В ходе недавнего рейда сотрудниками полиции был составлен протокол. Понтоны изъяли как орудия совершения административного правонарушения и переместили на штрафную стоянку.

Ранее мы сообщали, что центр Петербурга перекроют для водителей на один вечер.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: большая невка, крейсер аврора, понтоны, прокуратура санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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