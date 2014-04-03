Два понтона были размещены индивидуальным предпринимателем в акватории реки Большой Невки

Прокуратура Петербурга убрала незаконные понтоны рядом с крейсером "Аврора". Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Два понтона были размещены индивидуальным предпринимателем в акватории реки Большой Невки. Отмечается, что он сделал это без договоров, но не отреагировал на решение о запрете использования акватории. В ходе недавнего рейда сотрудниками полиции был составлен протокол. Понтоны изъяли как орудия совершения административного правонарушения и переместили на штрафную стоянку.

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Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга