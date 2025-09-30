В акватории Большой Невки за борт теплохода упали два человека

Стражи правопорядка заметили пострадавших во время патрулирования.

Транспортные полицейские Петербурга спасли двух человек, упавших за борт. Инцидент произошел в акватории Большой Невки, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 31 августа.

Стражи правопорядка заметили пострадавших во время патрулирования. Они оперативно подошли к месту происшествия, бросили спасательные круги и подняли пассажиров на борт патрульного катера.

Предварительно, когда местные жители праздновали свадьбу, 20-летний мужчина упал в воду. Его попыталась спасти 24-летняя девушка, однако и она оказалась в реке.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ладожском озере во время катания на сапборде погиб мужчина. Тело пропавшего обнаружили рыбаки в районе острова Оборонный.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО