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В акватории Большой Невки за борт теплохода упали два человека
Сегодня, 10:31
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В акватории Большой Невки за борт теплохода упали два человека

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Стражи правопорядка заметили пострадавших во время патрулирования.

Транспортные полицейские Петербурга спасли двух человек, упавших за борт. Инцидент произошел в акватории Большой Невки, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 31 августа. 

Стражи правопорядка заметили пострадавших во время патрулирования. Они оперативно подошли к месту происшествия, бросили спасательные круги и подняли пассажиров на борт патрульного катера. 

Предварительно, когда местные жители праздновали свадьбу, 20-летний мужчина упал в воду. Его попыталась спасти 24-летняя девушка, однако и она оказалась в реке. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ладожском озере во время катания на сапборде погиб мужчина. Тело пропавшего обнаружили рыбаки в районе острова Оборонный.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: большая невка, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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