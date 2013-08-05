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На Ладожском озере во время катания на сапборде погиб мужчина
Сегодня, 16:58
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На Ладожском озере во время катания на сапборде погиб мужчина

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Тело пропавшего обнаружили сегодня рыбаки в районе острова Оборонный.

В акватории Ладожского озера прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Еще 19 августа в ведомство поступила информация о том, что мужчина ушел кататься на сапборде и не вернулся. К поискам также подключали спасателей поисково-спасательного отряда Приозерска. Тело пропавшего обнаружили сегодня рыбаки в районе острова Оборонный. Погибшего транспортировали на берег и передали полицейским. 

Ранее на Piter.TV: в лесу под Всеволожском нашли тело заблудившейся женщины. Ее искали около поселка Кузьмоловский. Сигнал о пропаже был зарегистрирован 18 августа. Останки эвакуировали и отдали медикам. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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