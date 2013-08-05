На Ладожском озере во время катания на сапборде погиб мужчина

Тело пропавшего обнаружили сегодня рыбаки в районе острова Оборонный.

В акватории Ладожского озера прошли поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Еще 19 августа в ведомство поступила информация о том, что мужчина ушел кататься на сапборде и не вернулся. К поискам также подключали спасателей поисково-спасательного отряда Приозерска. Тело пропавшего обнаружили сегодня рыбаки в районе острова Оборонный. Погибшего транспортировали на берег и передали полицейским.

Ранее на Piter.TV: в лесу под Всеволожском нашли тело заблудившейся женщины. Ее искали около поселка Кузьмоловский. Сигнал о пропаже был зарегистрирован 18 августа. Останки эвакуировали и отдали медикам.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти