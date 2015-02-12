  1. Главная
Два маломерных судна столкнулись в Большой Невке. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:51
67
В результате никто не пострадал.

В Петербурге по факту происшествия в Большой Невке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Следствие установило, что 3 августа индивидуальный предприниматель сдал в прокат маломерное судно женщине, которая не имела права на управление им. В районе Корабельного фарватера произошло столкновение с другим судном, на борту находились пассажиры. В результате никто не пострадал. 

Проведен осмотр места столкновения, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Дудергофского канала обнаружен разлив нефтепродуктов. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: большая невка, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

