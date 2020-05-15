В акватории Дудергофского канала обнаружен разлив нефтепродуктов

С места взяты образцы горюче-смазочных материалов.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Уточняется, что инцидент случился утром 4 августа в районе 2-го Петергофского моста. С места взяты образцы горюче-смазочных материалов. Всю информацию передали заинтересованным службам.

Ранее мы сообщили о том, что разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта "Кронштадт". Также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО