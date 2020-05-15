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В акватории Дудергофского канала обнаружен разлив нефтепродуктов
Сегодня, 12:52
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В акватории Дудергофского канала обнаружен разлив нефтепродуктов

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С места взяты образцы горюче-смазочных материалов.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Уточняется, что инцидент случился утром 4 августа в районе 2-го Петергофского моста. С места взяты образцы горюче-смазочных материалов. Всю информацию передали заинтересованным службам. 

Ранее мы сообщили о том, что разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта "Кронштадт". Также устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: дудергофский канал, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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