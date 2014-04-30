  1. Главная
В Отрадном ликвидировали разлив нефтепродуктов на Неве

0 0

Спасатели установили боновые заграждения длиной свыше 40 метров, а также обработали место разлива сорбентом.

В Отрадном спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов. Работы выполнили специалисты Шлиссельбурга, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Информация о происшествии поступила в ведомство накануне днем, была загрязнена Нева. Спасатели установили боновые заграждения длиной свыше 40 метров, а также обработали место разлива сорбентом. Сведения уже переданы в ЦУКС и местную администрацию. 

Все обстоятельства случившегося и причастные к загрязнению реки устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в акватории Свири баржа навалилась на шлюзовые ворота. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

