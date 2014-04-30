В Отрадном ликвидировали разлив нефтепродуктов на Неве

Спасатели установили боновые заграждения длиной свыше 40 метров, а также обработали место разлива сорбентом.

В Отрадном спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов. Работы выполнили специалисты Шлиссельбурга, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Информация о происшествии поступила в ведомство накануне днем, была загрязнена Нева. Спасатели установили боновые заграждения длиной свыше 40 метров, а также обработали место разлива сорбентом. Сведения уже переданы в ЦУКС и местную администрацию.

Все обстоятельства случившегося и причастные к загрязнению реки устанавливаются.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти