В Отрадном ликвидировали разлив нефтепродуктов на Неве

В Отрадном спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов. Работы выполнили специалисты Шлиссельбурга, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Информация о происшествии поступила в ведомство накануне днем, была загрязнена Нева. Спасатели установили боновые заграждения длиной свыше 40 метров, а также обработали место разлива сорбентом. Сведения уже переданы в ЦУКС и местную администрацию.
Все обстоятельства случившегося и причастные к загрязнению реки устанавливаются.
Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
