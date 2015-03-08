  1. Главная
В акватории Свири баржа навалилась на шлюзовые ворота
Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту навала в акватории реки Свири. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что в Лодейнопольском районе баржа навалилась на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры. В результате повредились привальный брус и обрыв металлической облицовки ворот. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. 

В настоящее время ущерб устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские инспекторы задержали катер и выявили нарушения на теплоходах. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

