В акватории Свири баржа навалилась на шлюзовые ворота

В Ленобласти транспортные полицейские проводят проверку по факту навала в акватории реки Свири. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Накануне утром в дежурную часть поступила информация о том, что в Лодейнопольском районе баржа навалилась на правую створку верхних шлюзовых ворот шлюзовой камеры. В результате повредились привальный брус и обрыв металлической облицовки ворот. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

В настоящее время ущерб устанавливается.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО