Петербургские инспекторы задержали катер и выявили нарушения на теплоходах

На Неве прошел рейд с проверкой документов и безопасности пассажиров.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о внеплановом рейде на акватории Невы. Совместно с Северо-Западной транспортной прокуратурой, ГИМС и "Агентством внешнего транспорта" проверили четыре судна на соответствие требованиям безопасности.

На реке Малая Невка задержан катер, управляемый водителем без необходимых документов. В отношении нарушителя составлен протокол. На теплоходе "Соммерс" выявлено отсутствие бортового журнала и пожарной кнопки, а также обнаружены пятна нефтепродуктов в моторном отсеке. Проверкой занимается прокуратура.

На теплоходе "Маргарита" выявлены разливы нефтепродуктов в машинном отделении, недочеты в документации и отсутствие дипломов у части экипажа. Материалы переданы в прокуратуру.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга