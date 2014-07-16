Четверым мигрантам в Петербурге грозит депортация после проверки на дорогах

Полиция проверила 300 водителей и выявила десятки нарушений в Петербурге.

В Санкт-Петербурге полиция провела профилактическую проверку на дорогах Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 15 сентября.

Рейд проходил у Московских ворот и на выезде из города по Витебскому проспекту. Правоохранители остановили около 300 автомобилей, проверив в том числе 57 иностранцев.

В результате четверо иностранных граждан нарушили правила въезда и пребывания в России. В отношении них составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ, нарушителям грозит выдворение за пределы страны.

Кроме того, зафиксировано более 20 нарушений ПДД, среди них — езда без документов, незаконные изменения конструкции автомобилей и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее аналогичный рейд проходил в Курортном районе, где выявили 11 иностранцев-нарушителей и составили 16 административных протоколов.

С 1 сентября 2025 года в России появились новые госпошлины для мигрантов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области