В Таиланде при крушении катера погибла россиянка. Об этом сообщает местная газета "Тхаи Рат".

Инцидент произошел утром 11 января между Пхукетом и островами Пхи-Пхи. Поступило сообщение о столкновении туристического катера и малого рыболовного траулера. Силой удара была вырвана половина носовой части туристического катера. На его борту находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа.

В результате столкновения погибла 18-летняя гражданка России. Также сообщается о 22 пострадавших. Им оказали медицинскую помощь в больнице острова Пхи Пхи. При содействии администрации провинции часть пострадавших была доставлена на Пхукет для дальнейшего лечения

Видео: X / TNAMCOT