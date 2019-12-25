Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за места рождения

Россиянам порекомендовали тщательно взвесить все возможные риски при планировании поездки.

Грузия стала отказывать россиянам во въезде из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. Об этом сообщили в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

В опубликованном заявлении отмечается, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам РФ. Причиной называют указанные в паспорте места рождения граждан. Речь идет об Украинской ССР, Абхазской АССР, Южной Осетии, Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Россиянам порекомендовали тщательно взвесить все возможные риски при планировании поездки в Грузию. Также в Секции интересов страны отметили, что "действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии".

Фото: pxhere.com