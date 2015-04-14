Российские туристы пожаловались на отказы на въезд в Таиланд

Теперь попасть в Таиланд россиянам можно только авиарейсом.

Российских туристов начали разворачивать на границах Таиланда из-за обострения ситуации с Камбоджей. Руководитель PR-отдела оператора Anex Tour, входящего в Российский союз туриндустрии, Виктория Худаева заявила в комментарии журналистам телеканала "360.ru" о том, что путешественникам из России, прилетающим в королевство по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят.

Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает. Виктория Худаева, эксперт

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал историю блогера из Санкт-Петербурга. Молодой человек рассказал СМИ о том, что две недели провел на территории Камбоджи, после чего отправился в Лаос, а оттуда пытался пересечь государственную границу с Таиландом, отправившись в Бангкок. Однако нашему соотечественнику отказали во въезде в стране. Через переводчика местные таможенные службы объяснили, что согласно новому закону, граждане России могут попасть в Таиланд исключительно воздушным путем.

МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей.

Фото: pxhere.com