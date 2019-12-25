МИД Таиланда заявил о продолжении военных действий на границе с Камбоджей

Ранее ВВС Таиланда сообщили, что совершили удары по военным объектам Камбоджи.

Королевство Таиланд продолжит военные действия в приграничных с Камбоджей районах до того момента, стране не будет обеспечен суверенитет и территориальная целостность. Соответствующее заявление сделал на брифинге от 8 декабря со СМИ официальный представитель внешнеполитического ведомства королевства Никорндей Баланкура.

Цель правительства Таиланда - защитить наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому наши военные действия будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Никорндей Баланкура, пресс-секретарь МИД Таиланда

Эскалация боевых действий в пограничных районах между Таиландом и Камбоджей произошла в ыходные. Конфликт продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении достигнутого ранее перемирия, а Таиланд также осуществил атаку Военно-воздушными силами по военным объектам противника. Министр обороны Наттхапхон Накпханит от 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей. Это решение было принято из-за начала временной демаркации границы на спорных участках. В результате порядка 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, будут вынуждены покинуть землю.

