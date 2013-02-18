В Таиланде отменили дневной запрет на продажу алкоголя

Проект действует в экспериментальном режиме.

Запрет на продажу алкогольной продукции в обеденное время перестал действовать в Таиланде спустя более 50 лет своего существования. Соответствующее постановление вступило в силу после публикации документа в местной "Королевской газете". Сохраненные ограничения не распространяются на продажу алкоголя в международных терминалах аэропортов для вылетающих и прибывающих пассажиров, а также в лицензированных развлекательных учреждениях и некоторых отелях страны.

Напомним, что палата представителей Национальной ассамблеи (местного парламента) Таиланда в марте текущего года одобрила законопроект. В документе предусмотрена отмена специального режима продажи алкогольной продукции. Такие ограничения действовали еще с 1972 года, когда власти стремились к тому, чтобы сотрудники местных предприятий не употребляли напитки на рабочих местах в течение дня. Теперь же реализация алкогольных напитков будет разрешена в стране с 14 до 17 часов. Пока что мера предпринимается в экспериментальном режиме. Она будет действовать полгода. Затем правительство примет решение о ее продлении или отмене. В то же время действующий запрет на продажу алкогольных напитков с полуночи до 11 часов утра сохранится. Известно, что послабление будет сделано властями для баров и ресторанов, посетители которых смогут потреблять алкоголь еще в течение часа (до одного часа ночи) после прекращения его продажи.

Напомним, что ранее отмену графика продажи алкогольной продукции для Таиланда предложил в 2024 году занимавший в то время должность премьер-министра Сеттха Тхависин после встречи с представителями ресторанного бизнеса. Бизнесмены пожаловались главе кабинета министров на рост операционных расходов и цен на продукты.

