Петербуржцы смогут сэкономить на новогоднем отдыхе за границей до 15%

Стоимость путешествий в декабре и на праздники снизилась по сравнению с прошлым годом.

Стоимость путешествий за границу из Петербурга в декабре и на новогодние праздники снизилась на 5–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает РБК Петербург со ссылкой на представителей турбизнеса, такое удешевление связано с укреплением рубля, увеличением числа авиаперевозок и более длинными новогодними каникулами.

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, снижение конкуренции за пиковые даты вылета и рост объема перевозок позволили сделать зарубежные поездки доступнее. За счёт более длинных праздников конкуренция за пиковые даты вылета снизилась. Кроме того, вырос объём перевозки по большинству направлений.

Сервис "Туту" зафиксировал снижение средней стоимости перелётов из Петербурга на 15%. Наиболее значительно подешевели зимние перелёты на Пхукет (-26%), в Баку (-21%), Бангкок (-18%), Ереван и Дубай (по -15%). При этом спрос на зимние каникулы за рубежом вырос почти на 50%, а туристы стали чаще выбирать качественные отели и длительные заезды на 8–10 ночей.

Наиболее популярными направлениями остаются ОАЭ (до трети выездного турпотока), Таиланд и Вьетнам. Однако некоторые направления, напротив, подорожали: перелёты в Тбилиси выросли в цене на 32%, в Минск — на 16%, в Самарканд — на 8%. После новогодних праздников туроператоры прогнозируют небольшое снижение цен на направления, где спрос начнёт снижаться.

Фото: Piter.TV