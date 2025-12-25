Теннисисты "Ролан Гаррос" резко раскритиковали организаторов турнира

Они недовольны вознаграждением победителей.

20 лучших мировых теннисистов собрали подписи из-за недовольства призовым фондом "Ролан Гаррос-2026". К обращению также присоединились российские спортсмены, в том числе, Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что в этом году фонд турнира составит 72 млн долларов, это больше прошлогодних показателей. Правда, доля теннисистов в доходах турнира составит менее 15%. Среди тех, кто высказал свое мнение, оказались также Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас.

"Ролан Гаррос" пройдет в этом году с 18 мая по 7 июня. Это один из четырёх турниров Большого шлема по теннису, который проводится на грунтовых кортах в Париже. Он проходит каждый год на открытых кортах Франции и является одним из самых престижных соревнований в мире.

