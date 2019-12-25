  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов
Сегодня, 16:45
40
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

0 0

Информация уже передана всем заинтересованным службам.

Транспортные полицейские в Петербурге проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта "Кронштадт". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 июля. 

Инцидент случился сегодня днем в Кронштадтской гавани. Информация уже передана всем заинтересованным службам. 

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: кронштадт, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии