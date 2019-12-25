В акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

Транспортные полицейские в Петербурге проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта "Кронштадт". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 июля.
Инцидент случился сегодня днем в Кронштадтской гавани. Информация уже передана всем заинтересованным службам.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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