В акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

Информация уже передана всем заинтересованным службам.

Транспортные полицейские в Петербурге проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории порта "Кронштадт". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО 29 июля.

Инцидент случился сегодня днем в Кронштадтской гавани. Информация уже передана всем заинтересованным службам.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО