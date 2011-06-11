Транспортная прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге

Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Петербурге. Предварительно, накануне в акватории Малой Невки произошло подтопление катера, его захлестнуло волной.

Как рассказали в надзорном ведомстве, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО

Ранее на Piter.TV: на теплоходе из Петербурга на Валаам произошло массовое отравление.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры