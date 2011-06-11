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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге
Сегодня, 12:35
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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту подтопления катера в Петербурге

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Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Петербурге. Предварительно, накануне в акватории Малой Невки произошло подтопление катера, его захлестнуло волной. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. 

Пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО 

Ранее на Piter.TV: на теплоходе из Петербурга на Валаам произошло массовое отравление. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: малая невка, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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