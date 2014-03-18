На теплоходе из Петербурга на Валаам произошло массовое отравление

Перед травмпунктом стояли свыше 10 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по информации о массовом отравлении во время круиза из Петербурга на остров Валаам. Об этом рассказали в надзорном ведомстве накануне.

Отмечается, что недомогание возникло у нескольких человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также проверку организовали следователи.

По данному факту следователями Петербургского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК РФ организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

По данным "Фонтанки", пассажиров ожидал трехдневный маршрут. Перед травмпунктом стояли свыше 10 человек. Потерпевшие требовали возвращение средств, поскольку экскурсии и питание пропадают.

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Фото: Вконтакте / ВодоходЪ | Круизы и путешествия