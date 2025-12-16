Поминки в кафе в Башкирии закончились массовым отравлением

Возможной причиной отравления называют мясные зразы.

В городе Кумертау несколько десятков человек после поминок обратились за медицинской помощью с признаками острого отравления. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, люди посетили поминки в кафе "Остерия" и спустя несколько часов почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали двух человек в инфекционное отделение, остальные остаются дома с симптомами отравления. Возможной причиной стали несвежие мясные зразы.

Пострадавшие направили жалобу в Роспотребнадзор. Руководство кафе отрицает возможность отравления в заведении, утверждая, что люди отравились в другом заведении.

Ранее мы сообщали, что в Пятигорске 50 человек попали в больницу из-за отравления в местном кафе. После инцидента точку общественного питания закрыли.

Фото: Piter.tv