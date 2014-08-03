  1. Главная
Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории Фонтанки
Сегодня, 17:09
Прокуратура проверяет исполнение природоохранного законодательства.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки. Загрязнение зафиксировали на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 7 ноября. 

Петербургская транспортная прокуратура устанавливает причины. Аварийные службы проводят работы по локализации разлива. 

Северо-Западная транспортная прокуратура

Надзорное ведомство проверяет исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспорта на воде. 

Ранее на Piter.TV: депутат ЗакСа Петербурга призвал разобраться со стоками в Муринском ручье. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: разлив нефтепродуктов, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

