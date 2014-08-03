Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории Фонтанки

Прокуратура проверяет исполнение природоохранного законодательства.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки. Загрязнение зафиксировали на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 7 ноября.

Петербургская транспортная прокуратура устанавливает причины. Аварийные службы проводят работы по локализации разлива. Северо-Западная транспортная прокуратура

Надзорное ведомство проверяет исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации транспорта на воде.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура