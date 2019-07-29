Прокуратура проверит факт разлива нефти в Фонтанке

Экстренные службы борются с загрязнением.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

По информации ведомства, загрязнение зафиксировали утром на участке водоема между Обуховским и Старо-Калинкиным мостами. На место происшествия прибыли сотрудники аварийных и экологических служб, которые занимаются локализацией и сбором нефтяного пятна.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства и требований безопасности при эксплуатации водного транспорта, сообщили в прокуратуре. В настоящее время специалисты устанавливают источник разлива и объем загрязнения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура