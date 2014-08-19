Депутат ЗакСа Петербурга призвал разобраться со стоками в Муринском ручье

Напомним, в конце прошлого месяца местные жители обнаружили мертвую рыбу в Охте.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Зинчук обратился в городское правительство с просьбой разобраться с проблемой, которая связана с загрязнением Муринского ручья и реки Охты стоками. Об этом парламентарий рассказал в своем tg-канале 5 ноября.

Решение сложившейся ситуации с Муринским ручьем вынесена на уровень блока городского хозяйства правительства Петербурга, а также главного санитарного врача по Петербургу и Ленобласти в конце октября 2025 года. В настоящее время вопросом занимаются специалисты. Алексей Зинчук, депутат петербургского ЗакСа

Напомним, в конце прошлого месяца местные жители обнаружили мертвую рыбу в водоемах. Источник поступления загрязняющих веществ найден в Северной столице. На местах работает резервное насосное оборудование.

Фото: Telegram / Алексей Зинчук (депутат ЗакСа СПб)