  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:46
58
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Охте в Мурино зафиксировали массовую гибель рыбы

0 0

Источник поступления загрязняющих веществ найден в Петербурге.

Специалисты Росприроднадзора работали на Муринском ручье и реке Охте в Ленобласти, где местные обнаружили мертвую рыбу. В частности, качество воды ухудшилось напротив жилого комплекса "Цветной город". 

Источник поступления загрязняющих веществ найден в Петербурге. Загрязненные стоки поступают в реку из Муринского ручья в районе Муринского парка. В водный объект сбрасывают канализационные стоки. 

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и владельцы сетей. 

Ранее мы рассказывали о том, что стройка в Мурино загрязнила Охту. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора 

Теги: гибель рыбы, охта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии