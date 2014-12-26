В Охте в Мурино зафиксировали массовую гибель рыбы

Источник поступления загрязняющих веществ найден в Петербурге.

Специалисты Росприроднадзора работали на Муринском ручье и реке Охте в Ленобласти, где местные обнаружили мертвую рыбу. В частности, качество воды ухудшилось напротив жилого комплекса "Цветной город".

Источник поступления загрязняющих веществ найден в Петербурге. Загрязненные стоки поступают в реку из Муринского ручья в районе Муринского парка. В водный объект сбрасывают канализационные стоки.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и владельцы сетей.

Ранее мы рассказывали о том, что стройка в Мурино загрязнила Охту.

Видео: пресс-служба Росприроднадзора