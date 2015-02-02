  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:59
141
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Стройка в Мурино загрязнила Охту

0 0

С площадки происходит откачка стоков с содержанием размываемых грунтов.

Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО обнаружили источник поступления мутных стоков в Охту в Мурино. Реку загрязнила стройка жилого дома. 

С площадки происходит откачка стоков с содержанием размываемых грунтов, которые перекачиваются и сбрасываются через шланги. Вода в Охте становится мутно-коричневой. 

Учитывая тот факт, что нарушение зафиксировано на объекте строительства, управление готовит материалы для передачи в органы строительного надзора. 

Пресс-служба Росприроднадзора 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки. 

Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: мурино, охта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии