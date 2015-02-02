Стройка в Мурино загрязнила Охту

Сотрудники Росприроднадзора по СЗФО обнаружили источник поступления мутных стоков в Охту в Мурино. Реку загрязнила стройка жилого дома.
С площадки происходит откачка стоков с содержанием размываемых грунтов, которые перекачиваются и сбрасываются через шланги. Вода в Охте становится мутно-коричневой.
Учитывая тот факт, что нарушение зафиксировано на объекте строительства, управление готовит материалы для передачи в органы строительного надзора.
Пресс-служба Росприроднадзора
Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
