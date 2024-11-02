В Петербурге началась масштабная очистка Яблоновского сада от свалки

Яблоновский сад в Петербурге очистят от старой свалки и высадят новые деревья.

В Санкт-Петербурге стартовал проект рекультивации Яблоновского сада, расположенного у станции метро "Проспект Большевиков". Под территорией зеленой зоны скрыта свалка объемом около 1 млн кубометров, образовавшаяся в XIX–XX веках. Работы рассчитаны на 25 месяцев и включают обезвреживание отходов, восстановление почвы и благоустройство территории.

Площадь сада составляет около 20 гектаров. Здесь насчитывается свыше 45 тыс. деревьев и кустарников, часть которых растет непосредственно на свалочных массивах. Отходы IV и V классов опасности, весом до 1,5 млн тонн, находятся под метровым слоем грунта и песка. Обследования выявили загрязнение почвы и воды, а также отсутствие систем дегазации и дренажа.

Реализацию проекта поручили компании СК "Гидрокор". Планируется установить дегазационные трубы с биофильтрами, создать противофильтрационную завесу методом "стена в грунте", выполнить гидроизоляцию отходов, а затем провести озеленение. По завершении технического этапа на территории высадят около 1800 деревьев и кустарников, обустроят площадки и велодорожки.

Отказ от рекультивации, по оценке специалистов, может привести к ухудшению экологической ситуации и росту загрязнения в районе.

Фото: freepik (wirestock)