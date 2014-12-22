Рекультивация свалки завершается в Светогорске

Рекультивационные работы на свалке в Светогорске (Выборгский район Ленобласти) продолжаются в соответствии с графиком. По состоянию на 31 октября, выполнено 92% запланированных работ.
Администрация Светогорского поселения сообщает, что процесс рекультивации близится к концу. Постоянное увеличение объема выполненных работ указывает на высокую степень организованности процесса.
Комитет Ленинградской области по обращению с отходами регулярно проверяет объект. Эксперты контролируют выполнение плана и оперативно решают возникающие вопросы.
Работы выполняются точно по плану, избегая каких-либо задержек и отклонений.
Ранее мы сообщили о том, что более 400 человек были спасены на пожарах в Ленобласти с начала 2024 года.
Фото: Администрация Светогорского городского поселения
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