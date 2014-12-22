Рекультивация свалки завершается в Светогорске

Администрация Светогорского поселения сообщает, что процесс рекультивации близится к концу.

Рекультивационные работы на свалке в Светогорске (Выборгский район Ленобласти) продолжаются в соответствии с графиком. По состоянию на 31 октября, выполнено 92% запланированных работ.

Администрация Светогорского поселения сообщает, что процесс рекультивации близится к концу. Постоянное увеличение объема выполненных работ указывает на высокую степень организованности процесса.

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами регулярно проверяет объект. Эксперты контролируют выполнение плана и оперативно решают возникающие вопросы.

Работы выполняются точно по плану, избегая каких-либо задержек и отклонений.