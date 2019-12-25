Более 400 человек были спасены на пожарах в Ленобласти с начала 2024 года

С начала года специалисты ГКУ "Леноблпожспас" провели свыше 17 тысяч мероприятий, нацеленных на предотвращение возгораний.

Сотрудники ГКУ "Леноблпожспас" за 2024 год ликвидировали более трёх тысяч пожаров и более 300 раз устраняли последствия дорожно-транспортных происшествий. Благодаря их усилиям было спасено около 440 человек.

Также специалисты проводят активную профилактическую работу с жителями области. С начала года они провели свыше 17 тысяч мероприятий, нацеленных на предотвращение возгораний. Эти данные были озвучены Дмитрием Русевичем, начальником ГКУ "Леноблпожспас".

В пятницу, 1 ноября, служба отметила своё 14-летие. Сейчас в составе Леноблпожспаса работают 13 отрядов и 58 подразделений, где трудятся более 2100 человек. У них на вооружении находится самая современная техника и оборудование.