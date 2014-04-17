Ленобласть вошла в число лидеров нацпроекта "Производительность труда"

Оценка регионов проводилась на основании количества предприятий, которым удалось добиться роста производительности труда на 5% ежегодно в течение трёх лет участия в проекте.

Ленобласть заняла одно из ведущих мест в рейтинге Министерства экономического развития России среди регионов, участвующих в национальном проекте "Производительность труда". Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Оценка регионов проводилась на основании количества предприятий, которым удалось добиться роста производительности труда на 5% ежегодно в течение трёх лет участия в проекте. Губернатор Ленинградской области и руководитель рабочей группы Государственного совета России по проекту "Производительность труда" Александр Дрозденко акцентирует внимание на важности оптимизации производственных процессов для повышения объемов производства в условиях нехватки квалифицированных кадров. По его словам, производительность труда на предприятиях-участниках национального проекта увеличилась в среднем на 73%, что создает отличную основу для дальнейшего развития компаний.

Проект нацелен на увеличение конкурентоспособности российской продукции и услуг, а также на формирование культуры высокой производительности и эффективности среди сотрудников организаций по всей стране. С 2020 года в проекте участвуют 105 предприятий Ленинградской области с общей выручкой более 303 млрд рублей. Эти предприятия предоставляют рабочие места для 32 тысяч человек, что составляет 15% от числа занятых в промышленном секторе региона.