Во Всеволожске заложили фундамент центральной областной ветеринарной клиники

Подземная часть здания будет содержать всю необходимую инженерную инфраструктуру, а над ней расположатся лаборатории, где будут проводиться лечение животных и сложные хирургические вмешательства.

Во Всеволожске уже начали закладывать фундамент для будущей ветеринарной клиники. Об этом проинформировала пресс-служба администрации 47-ого региона.

Следующим этапом строительства центральной областной ветеринарной клиники будет заливка стен подвального помещения и первого этажа. Кроме того, подземная часть здания будет содержать всю необходимую инженерную инфраструктуру, а над ней расположатся лаборатории, где будут проводиться лечение животных и сложные хирургические вмешательства. В клинике планируют организовать проведение экспертизы качества таких продуктов питания, как молоко, мясо, яйца, рыба, морепродукты, мёд и другие сельскохозяйственные продукты.

Подрядчики уверяют, что все строительные работы проходят строго по графику. На фотографиях видны контуры фундамента, рабочие на строительной площадке, а также можно оценить предполагаемые размеры будущего здания ветеринарной клиники.