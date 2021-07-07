Во Всеволожске заложили фундамент центральной областной ветеринарной клиники

Во Всеволожске уже начали закладывать фундамент для будущей ветеринарной клиники. Об этом проинформировала пресс-служба администрации 47-ого региона.
Следующим этапом строительства центральной областной ветеринарной клиники будет заливка стен подвального помещения и первого этажа. Кроме того, подземная часть здания будет содержать всю необходимую инженерную инфраструктуру, а над ней расположатся лаборатории, где будут проводиться лечение животных и сложные хирургические вмешательства. В клинике планируют организовать проведение экспертизы качества таких продуктов питания, как молоко, мясо, яйца, рыба, морепродукты, мёд и другие сельскохозяйственные продукты.
Подрядчики уверяют, что все строительные работы проходят строго по графику. На фотографиях видны контуры фундамента, рабочие на строительной площадке, а также можно оценить предполагаемые размеры будущего здания ветеринарной клиники.
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Фото: Правительство Ленобласти
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