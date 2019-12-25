Учителя Ленобласти получат губернаторские премии

За каждого ученика-победителя Всероссийской школьной олимпиады учитель получит премию в размере 240 тысяч рублей, а за призёра — 120 тысяч рублей.

Преподавателям Ленинградской области, которые помогли ученикам стать победителями и призёрами Всероссийской школьной олимпиады, будут выплачены премии. Всего вознаграждение получат 18 педагогов.

За каждого победителя учитель получит премию в размере 240 тысяч рублей, а за призёра — 120 тысяч рублей. Распоряжение о выплате премий подписал губернатор Александр Дрозденко.

В четверг, 31 октября, в сообществе "Команда 47" ВКонтакте сообщили, что преподаватели из Ленинградской области подготовили троих победителей и двенадцать призёров Всероссийской олимпиады школьников.