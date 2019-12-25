Учителя Ленобласти получат губернаторские премии

Преподавателям Ленинградской области, которые помогли ученикам стать победителями и призёрами Всероссийской школьной олимпиады, будут выплачены премии. Всего вознаграждение получат 18 педагогов.
За каждого победителя учитель получит премию в размере 240 тысяч рублей, а за призёра — 120 тысяч рублей. Распоряжение о выплате премий подписал губернатор Александр Дрозденко.
В четверг, 31 октября, в сообществе "Команда 47" ВКонтакте сообщили, что преподаватели из Ленинградской области подготовили троих победителей и двенадцать призёров Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя, которые готовят детей к всероссийской олимпиаде - наставники с большой буквы. Они не только передали ученикам знания, но и научили их верить в себя, стремиться к новым вершинам. Ленобласть ценит преданных преподавательскому делу учителей и поддерживает их материально. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы сообщили о том, что представительницы сборной Ленобласти взяли "золото" на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс".
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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