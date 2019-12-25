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Учителя Ленобласти получат губернаторские премии
Сегодня, 14:58
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Учителя Ленобласти получат губернаторские премии

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За каждого ученика-победителя Всероссийской школьной олимпиады учитель получит премию в размере 240 тысяч рублей, а за призёра — 120 тысяч рублей.

Преподавателям Ленинградской области, которые помогли ученикам стать победителями и призёрами Всероссийской школьной олимпиады, будут выплачены премии. Всего вознаграждение получат 18 педагогов.

За каждого победителя учитель получит премию в размере 240 тысяч рублей, а за призёра — 120 тысяч рублей. Распоряжение о выплате премий подписал губернатор Александр Дрозденко.

В четверг, 31 октября, в сообществе "Команда 47" ВКонтакте сообщили, что преподаватели из Ленинградской области подготовили троих победителей и двенадцать призёров Всероссийской олимпиады школьников.

Учителя, которые готовят детей к всероссийской олимпиаде - наставники с большой буквы. Они не только передали ученикам знания, но и научили их верить в себя, стремиться к новым вершинам. Ленобласть ценит преданных преподавательскому делу учителей и поддерживает их материально. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что представительницы сборной Ленобласти взяли "золото" на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс".

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")  

Теги: ленобласть, премия губернатора
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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