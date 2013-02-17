Представительницы сборной Ленобласти взяли "золото" на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Центр развития движения "Аблимпикс" ежегодно занимается подготовкой школьников из Ленинградской области к соревнованиям всех уровней чемпионата.

Сбор золотых медалей команды Ленинградской области на Национальном чемпионате "Абилимпикс" пополнился двумя новыми трофеями. Победителей наград представили Жанна Дружинина и Ольга Кожевникова. Жанна Дружнина (Серовская школа-интернат) завоевала золото в номинации "Швея". Ольга Кожевнова (ЛГУ имени А.С. Пушкина) получила высшую награду в категории "Дошкольное воспитание".

Как сообщил Комитет по образованию Ленинградской области во вторник, 29 октября, региональный центр развития движения "Абимпикс" также получил благодарность. Он был создан на базе Мичуринского многопрофильного техникума.

Центр развития движения "Аблимпикс" ежегодно занимается подготовкой школьников из Ленинградской области к соревнованиям всех уровней чемпионата. В 2023 году команда региона заняла шестое место по итогам отбора и национального этапа соревнований.