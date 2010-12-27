С сентября петербуржцы смогут наблюдать за рекультивацией свалки в Новоселках онлайн

Сейчас рекультивация находится на первом, технологическом, этапе, который будет длиться до сентября 2020.

С сентября 2019 года петербуржцы смогут наблюдать онлайн за тем, как идет облагораживание территории полигона "Новоселки". На сайте администрации Петербурга, в разделе комитета по благоустройству будет идти трансляция в прямом эфире.

На данный момент более половину территории откосов засыпали песком и укрыли изоляционным материалом. На свалку привозят только песок и землю, отходы она не принимает. Первый, технологический, этап рекультивации завершится к 30 сентября 2020. На работы власти выделили 750 млн рублей из городского бюджета.

Второй этап начнется в 2021 году и будет длиться около 2-3 лет. За этот период на территорию привезут плодородный грунт, засеят изолированный террикон травой и кустарниками, а также построят очистные сооружения.

Представители Смольного пообещали, что к концу 2019 года будут изолированы 70% откосов террикона. Неприятный запах, который издает свалка, может наконец исчезнуть. Ранее на него жаловались жители Приморского, Выборгского и Курортного районов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на месте несанкционированной свалки на Салова хотят сделать многоуровневую перехватывающую парковку.

Фото: gov.spb.ru