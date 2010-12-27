На месте несанкционированной свалки на Салова хотят сделать многоуровневую перехватывающую парковку

Мусор стали свозить недалеко от станции метро "Бухарестская" еще в середине 1990-х.

Во вторник, 6 августа, представители Фрунзенского района побывали на территории несанкционированной свалки на улице Салова, 45. Полностью избавиться от мусора в этом месте планируют к середине осени этого года. Об этом сообщила пресс-служба района.

Как рассказала заместитель главы администрации Фрунзенского района Елена Сальман, с незаконным сбросом мусора борются инновационными способами и без ущерба для экологии. Все отходы с Салова разделяются по типам, классам и группам и только потом транспортируются на полигоны. Некоторые переработанные материалы могут использоваться в дальнейшем. Весь транспорт, прежде чем выезжать с территории свалки, проходит через повымочную зону, в которой спецтехника обрабатывается очищенной водой.

Администрация ведет контроль за всеми участками, на которых есть риск возникновения свалки, поэтому в таких местах установлены камеры наружного наблюдения.

Сбрасывать мусор по адресу Салова, 45 стали еще в середине девяностых. Сейчас, по предварительным данным, там похоронено около 70 тысяч кубометров отходов. Власти поставили перед собой задачу очистить территорию к середине осени 2019. Один из вариантов использования благоустроенного участка - строительство многоуровневой перехватывающей парковки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что комитет государственного экологического надзора Ленобласти провел осмотр лесного участка в Выборгском районе.

Фото: пресс-служба Фрунзенского района