Комитет государственного экологического надзора Ленобласти провел осмотр лесного участка в Выборгском районе

Установлено, что свалка расположена на участке земель лесного фонда Рощинского лесничества, предоставленном в аренду компании, занимающейся заготовкой древесины.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, по заявлению жителя Красносельского сельского поселения комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области был проведен рейдовый осмотр лесного участка.

В ходе проверки свалки обнаружено не было. Однако при осмотре инспекторами близлежащих территорий было зафиксировано незаконное складирование отходов производства и потребления.

Установлено, что свалка расположена на участке земель лесного фонда Рощинского лесничества, предоставленном в аренду компании, занимающейся заготовкой древесины.

На текущий момент незаконная свалка ликвидирована силами арендатора.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО