Город готов заплатить 650 миллионов за рекультивацию Новоселок

Подрядчика выберут в июле.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что центр комплексного благоустройства объявил аукцион на рекультивацию полигона Новоселок.

Подрядчика выберут в июле, он должен будет выполнить все работы до октября 2022 года. Город готов выделить 654 миллиона рублей. Контракт предусматривает устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя, технический этап рекультивации полигона и первоначальные мероприятия биологического этапа. Кроме того, включено устройство станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений, внутриплощадочные работы. Закончить надо до 30 октября 2022 года.

Напомним, что полигон работал с 1972 года, там размещались твердые коммунальные отходы и частично производственные. Проблема неприятного запаха была насущной для жителей близлежащих поселков с 2012 года. В 2017 году губернатор сообщил, что полигон перестает принимать необработанные отходы, после чего начнется семилетняя рекультивация.

Ранее мы писали, что в отношении начальника мусорного полигона Ленобласти завели уголовное дело.

Фото: pixabay