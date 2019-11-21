В отношении начальника мусорного полигона Ленобласти завели уголовное дело

Расследование дела продолжается.

Мусорный полигон в поселке Мшинская Лужского района по решению Арбитражного суда должны были закрыть, однако начальник ООО "Авто-Беркут" посчитал иначе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

На свалку продолжали свозить мусор. Сейчас в отношении начальника полигона возбудили уголовное дело по статье о хранении и ином обращеним отходов с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. Расследование по делу продолжается.

Ранее мы писали, что в Кудрово можно сдать органические отходы.

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