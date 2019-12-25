В Кудрово можно сдать органические отходы

В субботу, 23 мая, в Кудрово будет организован сбор органических отходов для переработки. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".
Акцию организовали городские активисты. Они будут принимать органику с 15:10 до 15:40 на парковке перед домом 21 по Европейскому проспекту.
Для уточнения подробностей необходимо связаться с координатором мероприятия Ариной Леденевой по телефону +7 (904) 649-96-90.
Организаторы уточнили, что для сортировки допускаются только определенные отходы:
Ранее мы рассказали о том, что суд оштрафовал мусорный завод в Янино на 100 тысяч рублей.
Фото: ВКонтакте / kudrovo.life, Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все