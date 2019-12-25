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В Кудрово можно сдать органические отходы
Сегодня, 14:58
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lizapoluda

В Кудрово можно сдать органические отходы

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Акция пройдет 23 мая.

В субботу, 23 мая, в Кудрово будет организован сбор органических отходов для переработки. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово". 

Акцию организовали городские активисты. Они будут принимать органику с 15:10 до 15:40 на парковке перед домом 21 по Европейскому проспекту. 

Для уточнения подробностей необходимо связаться с координатором мероприятия Ариной Леденевой по телефону +7 (904) 649-96-90.

Организаторы уточнили, что для сортировки допускаются только определенные отходы: 

Ранее мы рассказали о том, что суд оштрафовал мусорный завод в Янино на 100 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте / kudrovo.life, Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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