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Суд оштрафовал мусорный завод в Янино на 100 тысяч рублей
Сегодня, 19:54
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smirenny

Суд оштрафовал мусорный завод в Янино на 100 тысяч рублей

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Ранее суд обвинил директора завода в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами.

Петербургский суд оштрафовал СПб ГУП "Завод МПБО-2" в Янино на 100 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.

Отмечается, что на заводе не обеспечивали обезвреживание отходов, из-за чего скопился опасный балласт. Администрации завода выдали предписание об устранении нарушений. Если документ проигнорируют, действие лицензии приостановят. 

Ранее мы писали, что материалы дела в отношении "МПБО-2" легли в основу иска природоохранной прокуратуры.

Фото: pixabay

Теги: завод в янино, мусороперерабатывающий завод, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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