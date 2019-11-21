Суд оштрафовал мусорный завод в Янино на 100 тысяч рублей

Ранее суд обвинил директора завода в нарушении правил обращения с экологически опасными отходами.

Петербургский суд оштрафовал СПб ГУП "Завод МПБО-2" в Янино на 100 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по СЗФО.

Отмечается, что на заводе не обеспечивали обезвреживание отходов, из-за чего скопился опасный балласт. Администрации завода выдали предписание об устранении нарушений. Если документ проигнорируют, действие лицензии приостановят.

Ранее мы писали, что материалы дела в отношении "МПБО-2" легли в основу иска природоохранной прокуратуры.

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