Ответ СК РФ на запрос Piter.TV: материалы дела в отношении "МПБО-2" легли в основу иска природоохранной прокуратуры

Редакция Piter.TV получила ответ на запрос от Следственного комитета по Ленинградской области, в рамках которого запрашивалась информация о ходе рассмотрения уголовного дела, возбужденного против "Завода по механизированной переработке бытовых отходов" (МПЗ "МПБО-2").
Согласно данным СУ СК РФ по Ленобласти, дело в отношении "МПБО-2" и его директора Тихона Шмелева ведет следователь по особо важным делам. В настоящее время проводится комплекс криминалистических экспертиз для установления всех значимых обстоятельств дела. Следственный комитет также направила материалы уголовного дела в межрайонную природоохранную прокуратуру для подготовки специалистами надзорной инстанции судебного иска против "МПБО-2". Прокуратура обяжет руководство предприятия ликвидировать свалку. Социально значимая информация по уголовному делу Тихона Шмелева, не противоречащая интересам следствия и не нарушающая прав сторон уголовного процесса, будет опубликована позднее на официальном сайте СК РФ по Ленобласти.
Напомним, МПЗ "МПБО-2", располагающийся в Янино-1 Всеволожской области, оказался в центре экологического скандала после того, как местные жители, СМИ и активисты экологических движений вскрыли факты загрязнения заводом окружающей среды и ненадлежащего обращения с отходами. В зоне временного хранения мусора скопилось около 40 000 тонн отходов, переработать которые мощности предприятия не позволяли. Гора мусора долгие месяцы отравляла своим зловоньем располагающиеся рядом жилые дома и отдаленные деревни. Сотрудники завода вместо переработки периодически сжигали отходы.
Активисты "Зеленого Фронта" позднее выявили факт загрязнения водных объектов и почв мусорными фильтратом, нефтехимией и прочими химвеществами. На сообщения общественности реагировал Роспотребнадзор и местные власти, однако директор "МПБО-2" игнорировал все предписания и предупреждения. В итоге в середине апреля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 247 УК РФ. 30 апреля руководителю МПЗ Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение. Несмотря на скандал и сообщения СМИ, директор до сих пор не сложил полномочия.
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