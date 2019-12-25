Ответ СК РФ на запрос Piter.TV: материалы дела в отношении "МПБО-2" легли в основу иска природоохранной прокуратуры

Руководство мусороперерабатывающего завода "МПБО-2" в Янино ответит в суде по иску межрайонной природоохранной прокуратуры Ленинградской области, обязывающему ликвидировать свалку на территории предприятия. Подробности предоставил Следственный комитет по Ленобласти.

Редакция Piter.TV получила ответ на запрос от Следственного комитета по Ленинградской области, в рамках которого запрашивалась информация о ходе рассмотрения уголовного дела, возбужденного против "Завода по механизированной переработке бытовых отходов" (МПЗ "МПБО-2").

Согласно данным СУ СК РФ по Ленобласти, дело в отношении "МПБО-2" и его директора Тихона Шмелева ведет следователь по особо важным делам. В настоящее время проводится комплекс криминалистических экспертиз для установления всех значимых обстоятельств дела. Следственный комитет также направила материалы уголовного дела в межрайонную природоохранную прокуратуру для подготовки специалистами надзорной инстанции судебного иска против "МПБО-2". Прокуратура обяжет руководство предприятия ликвидировать свалку. Социально значимая информация по уголовному делу Тихона Шмелева, не противоречащая интересам следствия и не нарушающая прав сторон уголовного процесса, будет опубликована позднее на официальном сайте СК РФ по Ленобласти.

Напомним, МПЗ "МПБО-2", располагающийся в Янино-1 Всеволожской области, оказался в центре экологического скандала после того, как местные жители, СМИ и активисты экологических движений вскрыли факты загрязнения заводом окружающей среды и ненадлежащего обращения с отходами. В зоне временного хранения мусора скопилось около 40 000 тонн отходов, переработать которые мощности предприятия не позволяли. Гора мусора долгие месяцы отравляла своим зловоньем располагающиеся рядом жилые дома и отдаленные деревни. Сотрудники завода вместо переработки периодически сжигали отходы.

Активисты "Зеленого Фронта" позднее выявили факт загрязнения водных объектов и почв мусорными фильтратом, нефтехимией и прочими химвеществами. На сообщения общественности реагировал Роспотребнадзор и местные власти, однако директор "МПБО-2" игнорировал все предписания и предупреждения. В итоге в середине апреля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 247 УК РФ. 30 апреля руководителю МПЗ Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение. Несмотря на скандал и сообщения СМИ, директор до сих пор не сложил полномочия.

