Путин поддержал решение Беглова о его участии в выборах губернатора Петербурга

В Петербурге сегодня состоялась двустороння встреча Александра Беглова и Владимира Путина.

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов получил поддержку президента РФ Владимира Путина и пойдет на выборы губернатора города в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 апреля.

В Петербурге сегодня состоялась двустороння встреча Александра Беглова и Владимира Путина. Именно во время ее проведения градоначальник получил поддержку президента.

Что касается моего участия в выборной кампании этого года – губернатора Санкт-Петербурга, то ко мне обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций, которые задали мне этот вопрос. Я им ответил очень просто – что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с Президентом Российской Федерации. Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли у него поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, – это выбор жителей". Поэтому пожелал мне успеха и сказал как можно больше работать с жителями нашего любимого города – Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня я уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, предварительно, выборы губернатора Петербурга в этом году будут трехдневными и продлятся с 6 по 8 сентября. Законодательное Собрание (ЗакС) города примет окончательное решение традиционно в конце мая или начале июня.

Ранее мы рассказывали о том, что Надежда Тихонова будет баллотироваться на пост губернатора Петербурга.

Фото: Piter.TV