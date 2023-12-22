Вильфанд пообещал петербуржцам жаркое лето

Синоптик рассказал и о погоде в Петербурге на майских праздниках.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде летом в Петербурге. Специалист отметил, что в северных регионах страны — СЗФО, Урале, на севере Сибири — температуры будут преимущественно выше нормы.

Синоптик рассказал и о погоде в Петербурге на майских выходных. По словам специалиста, до 1 мая в городе на Неве будет тепло. Температура будет выше нормы на 7—8 градусов, заявил Вильфанд на пресс-конференции. Воздух прогреется до +21...+24 градусов. Уже завтра днем потеплеет до +10...+15 градусов. В среду, 1 мая, термометры покажут в городе на Неве +12...+15 градусов, в этот день пройдет небольшой дождь, передает РИА "Новости".

Ранее мы писали, что в Ленобласти 27 апреля ожидается до +14 градусов.

Фото: Piter.tv