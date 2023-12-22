В Ленобласти 27 апреля ожидается до +14 градусов

Ночью и утром местами возможен туман.

В Ленинградской области в последний рабочий день перед длинными майскими выходными ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 апреля на западе региона ожидается без существенных осадков, на востоке пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днём в регионе обойдётся без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -1, днём +9...+14 градусов, местами до +16. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС