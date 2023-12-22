У петербуржцев будет возможность пообщаться с любимыми писателями.

На Дворцовой площади с 16 по 19 мая пройдет XIX Санкт-Петербургский международный книжный салон. Об этом сообщили на портале "Культура Петербурга".

Основными темами салона в этом году станут 225-летие со дня рождения Пушкина и Год семьи. Для посетителей установят большой торшер и качели, сделают яркую фотозону, имитирующую гигантскую обложку книги. Все желающие смогут воспользоваться "Литературной почтой". На Дворцовой площади появится более 250 стендов в четырех выставочных павильонах, объединенных книжной террасой.

Участниками салона станут издательства, библиотеки, музеи, литературные журналы, газеты, вузы. На мероприятие приедут гости из Татарстана, Крыма, Чечни других регионов России, туристы из Вьетнама и Белоруссии.

В день открытия состоится презентация двух новых книг о Майке Науменко и группе "Зоопарк". Поклонники встретятся с автором детективов Дарьей Донцовой и другими писателями.

Детям не будет скучно. Им предложат раскрасить фрагмент огромной раскраски. Отмечается, что в этом году впервые на территории Книжного салона будет оборудована комната матери и ребенка.

Ранее мы писали, что до 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается".

Фото: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой