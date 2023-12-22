До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается"

Экспозиция расположилась на Малой Садовой улице.

В Петербурге открылась выставка "Час мужества. Великой Победе посвящается". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 28 мая жители и гости города могут увидеть экспозицию. Выставку организовали Музей политической истории России и Донецкий республиканский художественный музей. Экспозиция расположилась на Малой Садовой улице. Там можно увидеть 26 репродукций живописных и графических работ из собраний музеев-партнеров.

Работы по организации пространства выставки проводятся по ордеру ГАТИ. Полное восстановление благоустройства запланировано по 30 мая. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что более 64 тысяч ленинградцев получат выплату к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга