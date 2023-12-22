  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается"
Сегодня, 14:23
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

До 28 мая петербуржцы могут посетить тематическую выставку "Час мужества. Великой Победе посвящается"

0 0

Экспозиция расположилась на Малой Садовой улице.

В Петербурге открылась выставка "Час мужества. Великой Победе посвящается". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 28 мая жители и гости города могут увидеть экспозицию. Выставку организовали Музей политической истории России и Донецкий республиканский  художественный музей. Экспозиция расположилась на Малой Садовой улице. Там можно увидеть  26 репродукций живописных и графических работ из собраний музеев-партнеров.

Работы по организации пространства выставки проводятся по ордеру ГАТИ. Полное восстановление благоустройства запланировано по 30 мая.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что более 64 тысяч ленинградцев получат выплату к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: 9 мая, великой победе посвящается, выставка, день победы, час мужества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии