На летний отдых для детей из бюджета Петербурга выделят 3,5 млрд рублей

Выделенные средства позволят предоставить 160 тыс. путевок.

Из бюджета Петербурга на летний отдых для детей выделят в 2024 году 3,5 млрд рублей. Об этом 6 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на губернатора города.

Выделенные средства позволят предоставить 160 тыс. путевок, в том числе 39 тыс. – для детей из льготных категорий, бесплатно или со скидкой.

Отремонтируем за счет бюджета 26 детских загородных оздоровительных баз. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что из петербургской казны в этом году выделят 68,9 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам. На эти средства планируется приобрести 45 квартир.

Фото: Piter.TV