В Петербурге на покупку квартир детям-сиротам в 2024 году выделят 68,9 млн рублей

На эти средства в 2024 года планируется приобрести 45 квартир.

Из бюджета Петербурга в 2024 году выделят 68,9 млн рублей на покупку квартир детям-сиротам. Об этом сообщили в городской администрации.

Федеральным бюджетом на покупку жилья детям-сиротам предусмотрено 35,4 млн, в 2025 – 33,8 млн, а в 2026 году – 25,4 млн рублей. Администрация Петербурга для софинансирования в 2024 году выделит 68,9 млн, в 2025 – 70,6 млн, а в 2026 году – 78,9 млн рублей. На эти средства в 2024 года планируется приобрести 45 квартир, в 2025 и 2026 годах – по 16 квартир

Смольный уже приобрёл по государственным контрактам за счёт городского бюджета более двух тысяч однокомнатных квартир.

Ранее прокуратура обязала администрацию Фрунзенского района провести ремонт в квартире для детей-сирот.

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